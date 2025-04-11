Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı, Bahreyn'de düzenlenecek.Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden düzenlenecek. 5.412 kilometrelik pistteki sıralama turları yarın TSİ 19.00, yarış ise 13 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.Sezonun ilk üç yarışını McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmıştı.Bahreyn Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan2. Max Verstappen (Hollanda): 613. Oscar Piastri (Avustralya): 494. George Russell (Büyük Britanya): 455. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 301. McLaren: 1112. Mercedes: 753. Red Bull: 614. Ferrari: 355. Williams: 19