Flavio: 'Her mevkide oynarım'

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Flavio, son iki maçta çok farklı bölgelerde görev yaptı.



Kayserispor maçının ikinci yarısında sağ beke geçen Brezilyalı futbolcu, Çaykur Rize deplasmanında ise önce sağ kanatta devamında da sol kanatta oynadı.



"Hocam nerede isterse oynarım" diyen Flavio, "Sahada olduğum müddetçe takıma yardım etmeye çalışıyorum. Bunun için savaşıyorum. Benim için mevki önemli değil, nerede ihtiyaç varsa orada oynarım" açıklamasını yaptı.







