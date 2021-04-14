Flavio: "Her mevkide oynarım"

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Flavio takımın jokeri olarak dikkat çekti.

Abone Ol
Flavio: 'Her mevkide oynarım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2021 11:55
Flavio Medeiros da Silva
Flavio Medeiros da Silva
Trabzonspor
Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Flavio, son iki maçta çok farklı bölgelerde görev yaptı.

Kayserispor maçının ikinci yarısında sağ beke geçen Brezilyalı futbolcu, Çaykur Rize deplasmanında ise önce sağ kanatta devamında da sol kanatta oynadı.

"Hocam nerede isterse oynarım" diyen Flavio, "Sahada olduğum müddetçe takıma yardım etmeye çalışıyorum. Bunun için savaşıyorum. Benim için mevki önemli değil, nerede ihtiyaç varsa orada oynarım" açıklamasını yaptı.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.