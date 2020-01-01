Fizdale: "LeBron, Spoelstra'nın işine son verdiremezdi!"

Eski New York Knicks koçu David Fizdale, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in zamanında Miami Heat koçu Erik Spoelstra'yı yollama gücüne sahip olmama sebebini anlattı.



Bugün NBA'deki en iyi oyunculardan biri olarak, LeBron'u takip eden bir iddia, Miami'de de dahil olmak üzere, takımlarının ön ofisleri için aşırı etkisi.



James'in Heat koçu Spoelstra'dan "kurtulmak" istediğine dair söylentiler vardı. Kendi adına, Miami'nin o dönemki yardımcı antrenörü Fizdale, bu kavram hakkında düşüncelerini iletti ve bunun böyle olduğunu söyledi:



"Güç sahibi oyuncular söz konusu olmak, ön ofisiniz gerçekten güçlü olmalı ve kültürünüz hoşnutsuz oyunculara karşı güçlü olun. Ve işler çalkantılı hale geldiğinde, koçunuz için belli olacaktır desteğiniz olmalı. "



"Size mükemmel bir örnek vereceğim, Miami'de Spoelstra ve LeBron arasında işler her zaman mükemmel değildi. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey vardı, çünkü (ekip başkanı Pat Riley ve sahibi Mickey Arison) 'Bu bizim kültürümüz, işleri böyle yapıyoruz, ve herkes buna uyum sağlamak gerekiyor.' duruşu vardı. San Antonio ve Miami gibi takımlarda bu kadar saygı duyduğum şey de budur, oyuncuları kültürlerine adapte ederler. Duruşlarını değiştirmezler. "



Luke Walton'un gönderilmesinin arkasındaki nedenlerin biri olduğu hakkında söyleyinler de bulunuyordu.



