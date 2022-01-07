Fiorentina, Piatek transferini bitirdi

Fiorentina, Hertha Berlin'den Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fiorentina.it
Abone Ol
Fiorentina, Piatek transferini bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 16:51
Galatasaray'ın da gündemine gelen Krzysztof Piątek, Fiorentina'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Polonyalı golcü, İtalyan ekibine resmi imzayı atmak için Floransa'ya gitti. Fiorentina da golcü futbolcunun, havaalanındaki fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

26 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.