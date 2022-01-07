Fiorentina, Piatek transferini bitirdi

Galatasaray'ın da gündemine gelen Krzysztof Piątek, Fiorentina'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Polonyalı golcü, İtalyan ekibine resmi imzayı atmak için Floransa'ya gitti. Fiorentina da golcü futbolcunun, havaalanındaki fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
26 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Polonyalı golcü, İtalyan ekibine resmi imzayı atmak için Floransa'ya gitti. Fiorentina da golcü futbolcunun, havaalanındaki fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
26 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.