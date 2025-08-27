26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Filenin Sultanları liderlik maçına çıkıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada karşısına çıkacak.

calendar 27 Ağustos 2025 01:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları liderlik maçına çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada maçına liderlik için çıkacak.

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
