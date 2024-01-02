FIFA'ya 'dur' dediler! Fenerbahçe'den itiraz

FIFA, geçen yıl yayınladığı Futbol Temsilciliği (Menajerlik) Yönetmeliğini askıya aldı, Türkiye'nin de dahil olduğu tüm ülke federasyonlarının yürütmeyi durdurması konusunda tavsiye kararı verdi.
30 Aralık 2023'te bir sirküler yayınlayan dünya futbolunun patronu, Dortmund Bölge Mahkemesi (Landgericht Dortmund) tarafından verilen "ihtiyati tedbir" kararını temyize götürürken, Avrupa Adalet Divanı'nın vereceği karara kadar yönetmeliğin yürütmesini durdurduklarını açıkladı.
Alman mahkemesinde yürütmesinin durdurulmasına karar verilen 9 madde şöyle:
- Hizmet ücreti tavanı
- Ödemelere ilişkin kurallar
- "Parayı müşteri öder" kuralı
- Hizmet bedeli ödemelerinin zamanlamasına ilişkin kurallar
- Çifte temsil yasağı
- Raporlama yükümlülükleri
- Açıklama ve yayınlamaya ilişkin kurallar
- Başvuru kuralı
- Hizmet bedeli ödemelerinin FIFA Takas Odası aracılığıyla yapılması gerektiği kuralı
Bu kararın sadece Avrupa Birliği'nde bulunan ülkeler için geçerli olduğunu ancak diğer ülkelerle eşitliğin sağlanması nedeniyle her ülkenin ihtiyati tedbiri uygulaması gerektiğini anlatan FIFA, bu yönetmeliğin gerekli, orantılı ve tamamen yasal bir düzenleyici olduğuna inanmaya devam ettiğini de açıkladı.
ÜÇ KULÜP DE TAHKİME GİTTİ
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1 Kasım 2023'te yürürlüğe giren TFF Futbol Menajerleri Talimatı'nın bazı maddeleri de Tahkim Kurulu'na gitti. Fenerbahçe, Ankaragücü ve İstanbulspor, talimatın bazı maddeleriyle ilgili itirazda bulundu. Tahkim, FIFA'nın sirkülerinden bir gün önce toplanmış ve dosyaların incelemesinin devamına karar vermişti. FIFA'nın uygulamasının Tahkim Kurulu'nun kararını nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
30 Aralık 2023'te bir sirküler yayınlayan dünya futbolunun patronu, Dortmund Bölge Mahkemesi (Landgericht Dortmund) tarafından verilen "ihtiyati tedbir" kararını temyize götürürken, Avrupa Adalet Divanı'nın vereceği karara kadar yönetmeliğin yürütmesini durdurduklarını açıkladı.
Alman mahkemesinde yürütmesinin durdurulmasına karar verilen 9 madde şöyle:
- Hizmet ücreti tavanı
- Ödemelere ilişkin kurallar
- "Parayı müşteri öder" kuralı
- Hizmet bedeli ödemelerinin zamanlamasına ilişkin kurallar
- Çifte temsil yasağı
- Raporlama yükümlülükleri
- Açıklama ve yayınlamaya ilişkin kurallar
- Başvuru kuralı
- Hizmet bedeli ödemelerinin FIFA Takas Odası aracılığıyla yapılması gerektiği kuralı
Bu kararın sadece Avrupa Birliği'nde bulunan ülkeler için geçerli olduğunu ancak diğer ülkelerle eşitliğin sağlanması nedeniyle her ülkenin ihtiyati tedbiri uygulaması gerektiğini anlatan FIFA, bu yönetmeliğin gerekli, orantılı ve tamamen yasal bir düzenleyici olduğuna inanmaya devam ettiğini de açıkladı.
ÜÇ KULÜP DE TAHKİME GİTTİ
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1 Kasım 2023'te yürürlüğe giren TFF Futbol Menajerleri Talimatı'nın bazı maddeleri de Tahkim Kurulu'na gitti. Fenerbahçe, Ankaragücü ve İstanbulspor, talimatın bazı maddeleriyle ilgili itirazda bulundu. Tahkim, FIFA'nın sirkülerinden bir gün önce toplanmış ve dosyaların incelemesinin devamına karar vermişti. FIFA'nın uygulamasının Tahkim Kurulu'nun kararını nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
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