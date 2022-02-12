FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea!

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin İngiliz şampiyonu Chelsea ile Güney Amerika Libertadores Kupası'nın şampiyonu Palmeiras karşı karşıya geldi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Muhammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden finali Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.



Chelsea, 55. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti. Palmeiras, 64. dakikada Raphael Veiga'nın golüyle skoru eşitledi ve 90 dakika 1-1 sona erdi.



Chelsea'ya Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran golün sahibi Kai Havertz, 117. dakikada penaltı vuruşundan ağları havalandırdı ve takımına 2. büyük kupasını kazandırdı.



2012 finalini bir diğer Brezilya ekibi Corinthians'a kaybeden Chelsea, ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu.



2020 yılında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 4. bitiren Palmeiras, bu kez finalde kaybetti.





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