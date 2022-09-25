FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda 4. gün sonuçları

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, dördüncü gün maçlarıyla devam etti. İşte sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda 4. gün sonuçları
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25 Eylül 2022 15:48
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın dördüncü gününde, B Grubu'nda 3 maç oynandı.

Grupta alınan sonuçlar şöyle:

Mali-Fransa: 59-74

Avustralya-Sırbistan: 69-54

Japonya-Kanada: 56-70

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