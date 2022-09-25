FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda 4. gün sonuçları

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.



Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın dördüncü gününde, B Grubu'nda 3 maç oynandı.



Grupta alınan sonuçlar şöyle:



Mali-Fransa: 59-74



Avustralya-Sırbistan: 69-54



Japonya-Kanada: 56-70





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