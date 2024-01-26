Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmesi, Feyenoord'u pişman etti.
Hollanda basını, Feyenoord'un Polonyalı oyuncunun bonservisini almayarak büyük balık kaçırdığını ve Fenerbahçe'nin çok yüksek bir bonservis bedeliyle Sebastian'ı satacağını duyurdu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 14 asiste imza attı.
Hollanda basını, Feyenoord'un Polonyalı oyuncunun bonservisini almayarak büyük balık kaçırdığını ve Fenerbahçe'nin çok yüksek bir bonservis bedeliyle Sebastian'ı satacağını duyurdu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 14 asiste imza attı.