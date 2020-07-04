Ferdi Kadıoğlu: "Neler yapabileceğimi gösterdim"

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maça damga vuran Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Ferdi Kadıoğlu: 'Neler yapabileceğimi gösterdim'
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04 Temmuz 2020 23:08
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maça attığı iki golle damga vuran Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Neler yapabileceğimi gösterdim" diyen Ferdi, "Benim için harika bir maçtı, iki gol attım ancak bunu tek başıma yapmadım, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taraftarımızın benim oynamamı istemesinden dolayı da çok mutluyum, beni çok desteklediler. Hocalarımız da beni çok destekliyor ve ben de bugün sahada neler yapabileceğimi gösterdim" dedi.



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