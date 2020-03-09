Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues'ten haber var!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Garry Rodrigues'in son durumu belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues'ten haber var!
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09 Mart 2020 10:36
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle formasıan hasret kalan Garry Rodrigues ile ilgili olarak yeni gelişmeler var.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, en son 21. haftadaki Alanyaspor mücadelesinde görev yaptı. Ardından sakatlık yaşayan Rodrigues, ligde Ankaragücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırdı.

29 yaşındaki kanat oyuncusu geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Rodrigues'in bu hafta takım çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Yeşil Burun Adalı futbolcunun, Konyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

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