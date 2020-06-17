"FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNEN YOK!"

EMRE BELÖZOĞLU İSYANI!

"İYİ TATİLLER! YAZIKLAR OLSUN!"

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek final biletini alamaması sarı-lacivertli camiada büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sezonun final maçı olarak görülen Trabzonspor karşılaşmasında Fenerbahçeli futbolcuların gösterdiği performans tartışma konusu oldu.Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, karşılaşmanın ilk yarısında kenarda kırmızı kart gören Emre Belözoğlu ve sarı-lacivertli futbolcuları sert şekilde eleştirdi. İşte Emre Bol'un "İyi Tatiller" başlıklı köşe yazısı...Fenerbahçe için sezon finali niteliğinde bir karşılaşmaydı. Senelerdir kupasız kapatılan sezonların ardından kupayı almaya bu kadar yakın olmak aslında taraftarla barışmanın en kestirme yoluydu. İki takımın oyuncu kalitelerine baktığımızda Trabzonspor'un daha derli toplu, daha organize ve oyun ezberi üst düzey olan taraftı. Yine deNwakame'nin sakatlanıp çıkmasının ardından zaten kendi sahasında kontraya çıkmak için bekleyen Trabzonspor iyice geriye yaslandı. Uzunca bir süre hem topun hem de oyunun hakimiyetini eline geçiren sarı- lacivertliler, bir türlü organize oyunu beceremedi.Bu arada