Fenerbahçe'nin Nazım Sangare ve Gökhan Gönül planı

Fenerbahçe, tek transfer döneminde sağ ve sol bek rotasyonunu komple yenilemeyi başardı. Üstelik sarı-lacivertliler bu bölgelere geçtiğimiz sezon performans olarak en çok dikkat çeken 4 ismi aldı.



Beşiktaş'la sözleşmelerini sonlandıran Gökhan Gönül ve Caner Erkin bedelsiz alındı, her iki oyuncu da ilk maçta birer golün kahramanı oldu. Sol bekte Caner dışında yine bir başka ezeli rakibi Trabzonspor'la sözleşmesini uzatmayan Filip Novak, bedelsiz olarak geldi. Son olarak bu halkaya Nazım Sangare katıldı.



GELECEK SEZON AS OLACAK



Milli oyuncu, Fenerbahçe'nin bonservis vererek aldığı tek bek oldu. 26 yaşındaki Sangare, 35 yaşındaki Gökhan'ın alternatifi olacak. Gelecek sezondan itibaren ise as takım sağ beki olarak görev yapacak.



GÖKHAN GÖÜL TEKNİK HEYETE



Gökhan Gönül'ün bu yıl sonunda veya bir sonraki sezon A takım teknik heyet kadrosuna katılması bekleniyor.