Fenerbahçe'nin gözdesi için flaş sözler: 'Bizi ilgilendirmiyor'

Yaz aylarında olduğu gibi devre arasında da transferin en aktif kulüp olan Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı konuşulan Rumen kanat oyuncusu Dennis Man için kulübü Steaua Bükreş'ten açıklama geldi.Steaua Bükreş Kulübü Başkanı Becali, oyuncuyu göndermeyi düşünmediğini belirtirken, "Hiçbir oyuncuyu satmıyorum. Kimseyi satmayla ilgilenmiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Bana teklifle ilgili bir bilgi gelmedi, Fenerbahçe'nin ilgisi, beni ilgilendirmiyor" dedi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonu için anlaştıkları Bright Osayi-Samuel'i devre arasında getirmek için anlaşamadıklarını ve kanat transferi yapmak için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.Ali Koç, "Bright Osayi-Samuel önemli bir oyuncu, erken gelmesini istiyorduk ama bize sunulan şartları kabul edemeyiz. O tarz bir kanada ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.22 yaşındaki futbolcu, geçmişte yaptığ ıaçıklamada Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylemiş ve "Fenerbahçe gibi bir hedefe ihtiyacım var" ifadesini kullamıştı.Sağ kanat pozisyonunda oynayan Romanyalı futbolcu, bu sezon Steaua Bükreş'te 17 maça çıkarken 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.