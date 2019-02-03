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Fenerbahçe'nin eski yıldızı, NBA'de haftanın oyuncusu!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bojan Bogdanovic, NBA'de Doğu Konferansı'nın en iyi oyuncusu oldu.

NBA'de haftanın oyuncuları belli oldu.

Ligin 17. haftasında Doğu Konferası'nda Fenerbahçe'den NBA'e giden Indiana Pacerslı Bojan Bogdanovic, haftanın oyuncusu seçildi. Hırvat forvet, bu hafta içerisinde 22.5 sayı, 2.5 ribaunt, 3 asist ortalamaları yakaladı ve takımının 4'te 4 yapmasında başrolü oynadı.

OKC Thunder'ın yıldızı Paul George ise buu hafta oynadığı 3 maçta yakaladığı 37 sayı, 8 ribaunt ve 3.3 asist ile Batı Konferansı'nın en iyi oyuncusu oldu. George, takımı 3 galibiyet alırken en dikkat çeken oyuncu oldu.




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