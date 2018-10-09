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Fenerbahçe'nin B planı Laurent Blanc!

Fenerbahçe'de Hollandalı Phillip Cocu şimdilik göreve devam edecek. Olası ayrılık durumunda ise alternatifi hazır.

Kaynak: Vatan
Fenerbahçe'nin B planı Laurent Blanc!
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09 Ekim 2018 08:19
Spartak Trnava galibiyetinin az da olsa nefes aldırdığı Fenerbahçe'de, Medipol Başakşehir karşısındaki beraberliğin ardından sabır taşı çatladı... Taraftarlar önceki günkü mücadelenin ardından takımı protesto edip tribünleri terk etmezken, hemen hemen herkes yönetim cephesinden artık somut bir adım atmasını bekliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu'ya tahammülü kalmayan taraftarların büyük bölümü Ersun Yanal, bir kısmı eski hocaları Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesini istiyor. Tribünlerde bu ikili için tezahüratlar her geçen maç artsa da sarı-lacivertli yönetimin düşüncesi çok başka.

Başkan Ali Koç ve kurmayları takımı ne Yanal'a ne de Kocaman'a emanet etmek istiyor. Teknik direktör Cocu şu an için görevinin başında ancak 'B planı'nı da her zaman beklemede tutan sarı-lacivertliler, yabancı hocada ısrarcı.

TAZMİNATI 1 MAAŞ

Tazminayı 1 maaş yani 1.9 milyon Euro olan ama, yönetimin 750 bin Euro'dan fazla vermeyeceği Cocu gitse de sportif direktör Comolli'yi göndermek niyetinde olmayan başkan Koç, Fransız idarecinin belirleyeceği bir çalıştırıcıyı getirtecek. Şu an için en güçlü aday Laurent Blanc...

Cocu'yla anlaşmadan önce çok yakın arkadaşı olan Blanc'la temas kuran Comolli vatandaşını ikna edememişti. 2016 yılının haziran ayında PSG'den ayrıldıktan sonra bir daha takım çalıştırmayan 52 yaşındaki teknik adamın şu an F.Bahçe'ye gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Blanc daha önce 3 takım çalıştırdı. Bordeaux'dan ayrıldıktan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına geçen 52 yaşındaki hoca en son PSG'de görev yaptı.

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