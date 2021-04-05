Fenerbahçe'nin 65 günlük Kadıköy kabusu bitti

Fenerbahçe, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve 65 gün sonra Kadıköy'de maç kazandı.

Haber; AA
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Fenerbahçe'nin 65 günlük Kadıköy kabusu bitti
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05 Nisan 2021 22:46
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertlilerin sportif direktörlüğünü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilmişti.

İç sahada 65 gün sonra kazandı

Fenerbahçe, iç sahada 65 gün sonra galibiyet elde ederek moral buldu.

Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, böylece sahasında 4 maç sonra 3 puanın sahibi oldu.

Bu sezon iç sahada yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda çıktığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.



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