Fenerbahçe'nin 27 yıllık Galatasaray serisi sona erdi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında derbide Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 bitirerek önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi.Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Ryan Donk'un 31. dakikada attığı golle 1-0 geride kapattı. Maçın 49. dakikasında Martin Linnes'le 2-0 öne geçen Galatasaray karşısında Fenerbahçe, 66. dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena ve 72. dakikada Jailson'la goller bularak durumu 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe net pozisyonlara girmesine rağmen galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.Bu sonuçla puanını Fenerbahçe'e 10'a yükseltti.Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini devam ettirdi.Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti.Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 maçta 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki galibiyet hasretini Galatasaray derbisinde de sürdürdü.Fenerbahçeli taraftarlar, maçı izlemeye gelen ancak vefat eden taraftarın haberinin duyulmasıyla tribünü terk etti.Maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in haberini duyan sarı-lacivertli taraftarlar, ikinci yarıyı izlemedi.Fenerbahçe, Galatasaray karşısında deplasmanda 27 yıl sonra penaltı kazandı.Sarı-lacivertliler, bu maç öncesi rakibi karşısında deplasmandaki son penaltısını 4 Mayıs 1991'de Ali Sami Yen Stadı'nda 4-1 kayettiği maçta elde etmişti.Fenerbahçe, 27 yıl sonra Galatasaray deplasmanında kazandığı penaltıyı Valbuena'yla gole çevirdi.Öte yandan Fenerbahçe, penaltı atışını VAR sistemi sayesinde kazandı.Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, 6 ayı aşkın süre sonra golle tanıştı.Maçın 66. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Fransız futbolcusu, derbi öncesi son golünü Süper Lig'de 28 Nisan'da Kasımpaşa'ya atmıştı.Valbuena, Jailson'un da attığı golün pasını vererek 1 puanda başrol oynadı.Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.Sarı-lacivertlilere bu sezon transfer olan ve 10 resmi maça çıkan Jailson, ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı ve takımına 1 puan kazandırdı.