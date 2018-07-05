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Fenerbahçe'de voleybola 3 takviye birden

Sarı-lacivertliler, Hollandalı Ter Maat, Belçikalı Klinkenberg ile Hırvat Cupkovic'i transfer etti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de voleybola 3 takviye birden
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05 Temmuz 2018 13:18
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat, 27 yaşındaki Belçikalı smaçör Kevin Klinkenberg ile 31 yaşındaki Hırvat smaçör Konstantin Cupkovic'in transfer edildiği duyuruldu.

Kulüp, yeni transferlere sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi.

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