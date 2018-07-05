Fenerbahçe'de voleybola 3 takviye birden

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 3 oyuncuyu renklerine bağladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat, 27 yaşındaki Belçikalı smaçör Kevin Klinkenberg ile 31 yaşındaki Hırvat smaçör Konstantin Cupkovic'in transfer edildiği duyuruldu.
Kulüp, yeni transferlere sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi.
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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat, 27 yaşındaki Belçikalı smaçör Kevin Klinkenberg ile 31 yaşındaki Hırvat smaçör Konstantin Cupkovic'in transfer edildiği duyuruldu.
Kulüp, yeni transferlere sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın