Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. İkinci bölümde oyuncular sahada yaptıkları aerobik koşuyla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek. 1 / 9 Fenerbahçe idman - 15 Ekim

Ali Koç'un geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaptığı basın toplantısı, Fenerbahçe Futbol Takımı için milat oldu. Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılma, 3 antrenörün ise görevine son verilme gerekçeleri başkan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Ali Koç, takım içinde gruplaşmalar olduğuna dikkat çekip bunun için önlemler alınacağını söyledi. Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre Samandıra'da dünden itibaren yeni bir sayfa açıldı.Futbolcular, perşembe günkü İstanbulspor maçının ardından verilen 3 günlük iznin tadını çıkarttı. Dün yeniden tesislerde bir araya gelen oyuncular, Phillip Cocu ve Damien Comolli tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılandı. İkili, futbolculara "Hoşgeldiniz" deyip bir süre sohbet etti. Ardından Hollandalı çalıştırıcı, gruplaşmayı önlemek ve takım içerisindeki birlik ve beraberliğin artırılmasını sağlamak adına Samandıra'da uygulanacak yeni kuralları öğrencilerine kısa bir şekilde anlattı.Milli takımlardaki futbolcuların da dönmesinin ardından daha kapsamlı bir toplantı düzenlenecek. Başkan ve yöneticilerin de katılacağı bu toplantıda detaylı açıklamalar yapılacak. Ancak Phillip Cocu, dün yaptığı kısa konuşmadan hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizdi. Bundan sonra tesislerde idman sonrası yapılacak aktivitelere ve dil kurslarına herkesin katılmasının zorunlu olduğunun bilgisini verdi. Dünkü antrenmanla birlikte bu kurallar yürürlüğe girdi.