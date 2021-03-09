Fenerbahçe'de Pelkas'ın iki gün sonra dönüyor

Konyaspor maçında hastaneye kaldırılan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas iki gün sonra antrenmanlara başlayacak.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



"Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, futbolcumuz iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak."





