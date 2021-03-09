Fenerbahçe'de Pelkas'ın iki gün sonra dönüyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Pelkas, perşembe günü takımla çalışmalara başlıyor.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Pelkas'ın iki gün sonra dönüyor
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09 Mart 2021 13:54
Konyaspor maçında hastaneye kaldırılan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas iki gün sonra antrenmanlara başlayacak. 

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, futbolcumuz iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak."




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