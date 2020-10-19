Fenerbahçe'de flaş gelişme: Garry Rodrigues

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesini feshettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de flaş gelişme: Garry Rodrigues
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19 Ekim 2020 14:56
Fenerbahçe'de ayrılığı merakla beklenen Garry Rodrigues konusunda düğüm çözüldü. Arap basınının uçak biletlerinin alındığını duyurmasının ardından TRT Spor'da kiralık sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Kısa bir süre önce Başkan Ali Koç ile de görüşen Garry Rodrigues ayrılığı kabul etti ve sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağlamıştı

SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR

Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı açıklanmıştı

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



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