Fenerbahçe'de Erol Bulut esintileri

Milli takımlarında olan futbolcular ve Kovid-19 vakaları nedeniyle talebeleriyle uzun süreli vakit geçiremeyen Emre Belözoğlu, Denizlispor'dan 3 puanı aldı. Ancak mücadele ve istatistikler selefi Erol Bulut'tan farklı olmadı.



İşte madde madde Belözoğlu'nun takımı:



Erol Bulut döneminden alıştığımız 4-1-4- 1 ve 4-2-3-1'lik anlayışlarla mücadele edilerken, istatistiklerde de benzerlikler ortaya çıktı.



Kanarya, Bulut döneminde yüzde 82.1'lik pas başarı yüzdesi yakaladı. Bu değer önceki akşam da yüzde 81 oldu. 4 20 şutunda 2 isabet bulan sarılacivertliler, şut sayısı ortalamasını 11'den 20'ye yükseltti.



İsabetli şut karnesi de 5,4'ten 2'ye geriledi.



Belözoğlu'nun takımı, 37 ortasının 27'sini adrese gönderemezken, burada da Bulut döneminin ilk haftalarını akıllara getirdi.



