Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a dönüyor

Sakatlığı bulunan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Perotti, ülkesi Arjantin'de çalışmalarına devam ediyor.
Salonda kuvvet idmanları gerçekleştiren 32 yaşındaki futbolcunun bu ay içinde İstanbul'a geleceği belirtiliyor. Daha önce sezonu kapattığı iddia edilen Tangocu'nun bireysel idmanları Samandıra'da sürdüreceği öğrenildi.
4 MAÇTA 3 GOL
Arjantinli yıldız, sakatlığından önce Fenerbahçe ile çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.
Salonda kuvvet idmanları gerçekleştiren 32 yaşındaki futbolcunun bu ay içinde İstanbul'a geleceği belirtiliyor. Daha önce sezonu kapattığı iddia edilen Tangocu'nun bireysel idmanları Samandıra'da sürdüreceği öğrenildi.
4 MAÇTA 3 GOL
Arjantinli yıldız, sakatlığından önce Fenerbahçe ile çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.