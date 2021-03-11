Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve ülkesinde çalışmalarını sürdüren Diego Perotti'nin, bu ay içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a dönüyor
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11 Mart 2021 13:00
Diego Perotti
Diego Perotti
Fenerbahçe
Sakatlığı bulunan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Perotti, ülkesi Arjantin'de çalışmalarına devam ediyor.

Salonda kuvvet idmanları gerçekleştiren 32 yaşındaki futbolcunun bu ay içinde İstanbul'a geleceği belirtiliyor. Daha önce sezonu kapattığı iddia edilen Tangocu'nun bireysel idmanları Samandıra'da sürdüreceği öğrenildi.

4 MAÇTA 3 GOL

Arjantinli yıldız, sakatlığından önce Fenerbahçe ile çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.



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