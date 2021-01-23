Fenerbahçe'de 3 yeni golcü 1 Muriqi etmedi

Fenerbahçe sezon başında 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'in yerini dolduramadı. Büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi üçlüsü beklentilerin uzağında kaldı.Vedat Muriç performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Kosovalı forvet çubuklu formayla Süper Lig'in 19 haftalık bölümünde 12 gole imzasını atmıştı. Ancak bu sezon Kanarya forvet bölgesinden beklenen katkıyı göremedi. Aston Villa'dan transferi büyük ses getiren Mbwana Samatta sakatlığı nedeniyle 12 maçta forma giyerken sadece 3 gole imza atabildi.Alanyaspor'da çok iyi bir sezon geçiren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Papiss Cisse de şu ana kadar takımına 3 gollük katkı verebildi. Basel'den sürpriz bir şekilde alınan Kemal Ademi ise ligde 6 maçta süre alabildi. İsviçreli forvet şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla golle tanışamadı.Başkan Ali Koç, gündemlerinde böyle bir şeyin olmadığını söylerken, "Vedat Muriqi ile ilgili hocamızdan ve Emre Belözoğlu'ndan gelen bir şey yok. Vedat'ın dönmesiyle ilgili de bildiğim bir şey yok." dedi.Kosovalı golcünün Lazio'da başarılı olmasını istediğini söyleyen başkan, "Vedat'ı seven bir ağabeyi olarak muvaffak olmasını istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde başarı gösterir. Sabırlı olması lazım, morali bozuk olabilir. Vedat buranın çocuğu, dönmesi gibi bir durum olursa konuşuruz." ifadelerini kullandı.