Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas

Fenerbahçe, gol yollarına takviye adına yeni hedefini belirledi. Sarı-Lacivertlilerin Partizan forması giyen genç yetenek Samed Bazdar ile ilgilendiği belirtildi. Forvet arkası ve forvet olarak görev yapabilen genç oyuncu ile birçok takım ilgileniyor.



ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI



Fenerbahçe'nin transferi için girişimlerde bulunduğu Samed Bazdar'ın ismi daha önce Süper Lig'den Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-Beyazlıların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilmişti.



GİRİŞİMLER BAŞLADI



Sırp basınından Novosti, Fenerbahçe'nin oyuncunun transferine ilişkin girişimlerde bulunduğunu belirtti. Fakat 18 yaşındaki oyuncunun çok sayıda talibi bulunuyor.





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