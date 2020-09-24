Fenerbahçe Takımı, tekne turunda bir araya geldi

Fenerbahçe Futbol A Takımı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde düzenlenen tekne turuna katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Takımı, tekne turunda bir araya geldi
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24 Eylül 2020 23:12
Fenerbahçe Futbol A Takımı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde düzenlenen tekne turuna katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Başkan Ali Koç, yöneticiler ve teknik heyetin yanı sıra Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da yer aldı.

Futbolcuların ailelerinin de bulunduğu etkinlikte oyuncular pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde moral depoladı.



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