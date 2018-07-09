Fenerbahçe, sezona soluk soluğa başlayacak!

PLAYOFF TURUYLA BİRLİKTE FİKSTÜR ZORLU DEVAM EDECEK

İşte Fenerbahçe'nin açılış fikstürü

Fenerbahçe, yeni sezona çok yoğun bir fikstürle girecek.Ali Koç'un başkanlığıyla birlikte yeni bir döneme giren ve yeni bir heyecanla sezona başlayacak olan Fenerbahçe, 22 günde toplam 7 maça çıkacak .Fenerbahçe'yi daha sezon başında çok zorlayacak olan fikstür, 7-8 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçıyla birlikte başlayacak. Hafta sonuna gidildiğinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Bursaspor maçıyla birlikte Süper Lig'e başlayacak.Fenerbahçe, Bursaspor maçının ardından hafta içinde, 14 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçına çıkacak. Sarı lacivertliler turu geçip playoff turuna kalırsa fikstürü yine zorlu bir şekilde deevam edecek.Muhtemel tur sevincinin ardından 17-20 Ağustos tarihleri arasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, 21-22 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe, bu maçın ardından 24-27 Ağustos tarihleri arasında Göztepe'ye konuk olacak.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff maçı rövanş maçına 28-29 Ağustos'ta çıkacak ve grup aşamasına kalmak isteyecek. Fenerbahçe, bu sevinci yaşarsa 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Kayserispor ile karşılaşacak ve bu zorlu fikstürü tamamlayacak.Sonuç olarak sarı lacivertli ekip, 2018/19 sezonunun ilk 28 gününde 8 maça çıkacak. Fenerbahçe, 3.5 günde bir maça çıkarak sezona zorlu bir başlanıç yapmış olacak.7–8 Ağustos 2018: Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Maçı10-13 Ağustos 2018: Bursaspor14 Ağustos 2018: Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Maçı Rövanşı17-20 Ağustos 2018: Yeni Malatyaspor (D)21–22 Ağustos 2018: Şampiyonlar Ligi Playoff Maçı24-27 Ağustos 2018: Göztepe (D)28–29 Ağustos 2018: Şampiyonlar Ligi Playoff Maçı Rövanşı31 Ağustos-3 Eylül: Kayserispor