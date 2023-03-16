Haber Tarihi: 16 Mart 2023 16:23 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 16:23

Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle! TV8 şifresiz Fenerbahçe Sevilla maçı EXXEN canlı izle

Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle! Şifresiz olarak Fenerbahçe Sevilla maçı TV8 ve TV8,5'ta canlı yayınlanması beklenirken son karar belli oldu. Fenerbahçe Sevilla maçı EXXEN'de yayınlanacak. Fenerbahçe ile Sevilla, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya geliyor. İlk maçta özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyan sarı lacivertli temsilcimiz skora gidememiş, ikinci devrede ise 2 gole engel olamamıştı. Karşılaşma öncesi Jorge Jesus ve ses kayıtları gündemi meşgul ederken, Portekizli teknik adamın tercihleri de merak konusu oldu. Peki, Sevilla-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Sevilla-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle! TV8 şifresiz Fenerbahçe Sevilla maçı EXXEN canlı izle
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Şifresiz olarak Sevilla-Fenerbahçe maçı canlı izle!UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Fenerbahçe - Sevilla karşılaşmasına çevrildi. İspanya'da ilk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, çeyrek final şansını sürdürmek için sahaya çıkıyor.  İşte Jorge Jesus'un Sevilla maçı muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE - ANLATIM


 
M.Ö.   Sevilla XI: Marko Dmitrovic, Alex Telles, Nemanja Gudelj, Tanguy Nianzou, Jesus Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Bryan Gil, Oliver Torres, Youssef En-Nesyri.
M.Ö.   Türk takımlarının bu zamana kadar Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynadığı maçlarda Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken, burada oynanan 5 karşılaşmada İspanyol takımının 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.
M.Ö.   Sevilla'nın bu sezon PSV Eindhoven ve Glasgow Rangers'a karşı evinde oynadığı maçlarda taraftar olayları çıkmıştı.
M.Ö.   Yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftarın geleceğini tahmin eden İspanya devletine bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleransızlık Komisyonu, Sevilla-Fenerbahçe maçını yüksek riskli ilan etti.
M.Ö.   Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 GOL atarken, 78 GOL yedi.
M.Ö.   Fenerbahçe rakip filelere 190 GOL gönderirken, kalesinde 169 GOL gördü.
M.Ö.   Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
M.Ö.   Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.
M.Ö.   Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 GOL gördü.
M.Ö.   İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
M.Ö.   Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.
M.Ö.   Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti.
M.Ö.   Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi GOL Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
M.Ö.   Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
M.Ö.   İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Exxen canlı yayınlayacak.
M.Ö.   UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya konuk oluyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe-Sevilla maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sevilla'ya ilk maçta 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, çeyrek finale kalmak için rakibini en az 3 farkla yenmek zorunda. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2 farklı üstünlüğüyle sona ererse, karşılaşma uzatmalara taşınacak. Her türlü beraberlik ve Sevilla galibiyeti ile Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetlerinde ise turu geçen taraf İspanyol ekibi olacak.

KANARYA'DA 2 EKSİK

Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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