Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle! TV8 şifresiz Fenerbahçe Sevilla maçı EXXEN canlı izle

Şifresiz olarak Sevilla-Fenerbahçe maçı canlı izle!UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Fenerbahçe - Sevilla karşılaşmasına çevrildi. İspanya'da ilk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, çeyrek final şansını sürdürmek için sahaya çıkıyor. İşte Jorge Jesus'un Sevilla maçı muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar...FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE - ANLATIM
SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe-Sevilla maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Sevilla'ya ilk maçta 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, çeyrek finale kalmak için rakibini en az 3 farkla yenmek zorunda. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2 farklı üstünlüğüyle sona ererse, karşılaşma uzatmalara taşınacak. Her türlü beraberlik ve Sevilla galibiyeti ile Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetlerinde ise turu geçen taraf İspanyol ekibi olacak. KANARYA'DA 2 EKSİK
Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.
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