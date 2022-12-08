Fenerbahçe, planları 6 ay öne çekti

Fenerbahçe, devre arasında transfer harekatını stoper üzerinden kurgulamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un her röportajında bu bölgeye transfer istemesi sebebiyle yerli-yabancı birçok isimle ön görüşmeler yapılıyordu. Ancak Joao Pedro'nun uzun sürecek sakatlığı planları bozdu.



İtalyan futbolcu 3 ay kadar forma giyemeyecek. Fenerbahçe onun konratını dondurup yerine bir forvet almayı planlıyor. Hedefte de Peter Olayinka var.



Slavia Prag'ın golcüsünü sezon sonu renklerine bağlamayı düşünen yönetim, kararını öne çekmek zorunda kaldı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu için Çekya ekibiyle kısa süre içinde temas kurulacak. Kontrat yılında olduğu için düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek.



PETER OLAYINKA KİMDİR?



Peter Olayinka kariyeri boyunca Slavia Prag B, Bylis, Dukla Prag, Zulte Waregem, Skenderbeu ve Slavia Prag formalarını taşıdı.





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