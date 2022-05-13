Fenerbahçe Opet'te bir devrin sonu!

Fenerbahçe Opet geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı pasör Macris Carneiro ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Yıldız ismin gelecek sezon sarı-lacivertli kulüp için forma terletmesi bekleniyor.



Daha öncesinde Milli Takıma veda eden Naz Aydemir Akyol için sarı-lacivertli hikaye de son bulmak üzere...



Macris Carneiro'nun transferi sonrası forma süresi azalacak olan Akyol'un 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılması bekleniyor. Akyol'un yeni adresi de ortaya çıktı.



THY'nin ayrılan Lauren Carlini'nin yerine transfer edeceği isim Naz Aydemir Akyol olacak. Türk voleybolunun başarılı ismi kariyerinde şimdiye kadar 9 şampiyonluk elde ederken kırılması güç rekorları elinde bulunduruyor.



ÜST ÜSTE 10 KEZ DÖRTLÜ FİNAL



Akyol aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda üst üste 10. kez mücadele ederek rekor kırdı.Başarılı oyuncu, kariyerinde daha önce Eczacıbaşı VitrA formasıyla 1, Fenerbahçe formasıyla 3 ve VakıfBank formasıyla da 5 kez Dörtlü Final'de yer aldı.



Kariyerinin ilk Dörtlü Finali'ne 2009 yılında Eczacıbaşı VitrA formasıyla çıkan Naz, ardından gelen 3 sezonda Fenerbahçe'yle, sonrasındaki 6 sezonda ise VakıfBank ile bu organizasyona katılma hakkı elde etti.



Naz Aydemir Akyol, 9 kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda Avrupa şampiyonluğu kazanan Naz, VakıfBank kadrosunda ise 2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.





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