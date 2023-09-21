Haber Tarihi: 21 Eylül 2023 17:38 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 17:38

Fenerbahçe - Nordsjaelland Maçı Exxen Canlı İzle Şifresiz | FB Nordsjaelland maçı Exxen Spor canlı HD izle

Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Nordsjaelland maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı canlı izleme detayları

Fenerbahçe - Nordsjaelland Maçı Exxen Canlı İzle Şifresiz | FB Nordsjaelland maçı Exxen Spor canlı HD izle
Abone Ol
Fenerbahçe - Nordsjaelland karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE



FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. 

FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans LigiFenerbahçe - Nordsjaelland maçı Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MUHTEMEL İLK 11'LER


Eksikler

Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder olacak.

Nordsjaelland'da ise Antman bu maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi



Nordsjaelland
Hansen, Frese, Nagalo, Hansen, Villadsen, Svensson, Tverskov, Diomande, Schjelder, Ibrahim Osman, Ingvartsen

Avrupa'da 261. mücadele

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 261. mücadelesinde 102. galibiyetini hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turunda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi de 5-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek gruplara kalmayı başardı.

H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımları ile eşleşen Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Ülker Stadı'nda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 261. maçı olacak.

Son 18 Avrupa maçında tek mağlubiyet

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 18 Avrupa mücadelesinde 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

Trendyol Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve bugüne kadar firesiz şekilde ilerledi.

Avrupa kupaları genelinde ise çıktığı 260 müsabaka sonunda 101 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 347 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

Konferans Ligi'nde 9. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 9. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.



 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde günün maçları şöyle:

19.45 Legia Varşova - Aston Villa
19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar
19.45 Genk - Fiorentina
19.45 Ferencvaros - Cukaricki
19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen
19.45 HJK - PAOK
19.45 Ludogorets - Spartak Trnava
19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland
22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik
22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik
22.00 Zorya Luhansk - Gent
22.00 Viktoria Plzen - Ballkani
22.00 Dinamo Zagreb - Astana
22.00 Club Brugge - Beşiktaş
22.00 Lugano - Bodo/Glimt

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Fenerbahçe
Gündem

Diğer Haberler

Montella'nın yanına düşünülen Türk yardımcı! Milli Takım Montella'nın yanına düşünülen Türk yardımcı!
Al Hilal taraftarı çıldırdı, Jorge Jesus'u hedef aldı! Fenerbahçe Al Hilal taraftarı çıldırdı, Jorge Jesus'u hedef aldı!
Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor Fenerbahçe Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor
Lukas Lerager: 'Galatasaray bir b*k yapamadı' Galatasaray Lukas Lerager: "Galatasaray bir b*k yapamadı"
Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023? Gündem Okullar tatil mi, ne zaman tatil? Okullar 9 gün tatil mi 2023?
Tete'den Kamil Grabara'ya cevap; 'Berbatsın!' Şampiyonlar Ligi Tete'den Kamil Grabara'ya cevap; "Berbatsın!"
Gomis'ten Japonya'da Sultanlar'a destek Galatasaray Gomis'ten Japonya'da Sultanlar'a destek
Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023: Kalekim ne zaman bölünecek? Gündem Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023: Kalekim ne zaman bölünecek?
Fenerbahçe'de kasaya 14.5 milyon lira sıcak para Fenerbahçe Fenerbahçe'de kasaya 14.5 milyon lira sıcak para
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Filenin Sultanları, Brezilya'ya set vermedi!
2
Batshuayi: "Daha iyi Batshuayi geliyor!"
3
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor!
4
Robert Prosinecki: ''3 puandan fazlası''
5
Fred: "Crespo ile işim daha kolay"
6
Longoria: "Tudor cehennemi yaşadı!"
7
Crespo: "Bu mesaj benden bana!"

SON HABERLER

yukarı ok