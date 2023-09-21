FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE | Şifresiz Exxen Spor FB Nordsjaelland maçı canlı HD izle

Fenerbahçe - Nordsjaelland karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans LigiFenerbahçe - Nordsjaelland maçı Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MUHTEMEL İLK 11'LER
Eksikler
Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder olacak.
Nordsjaelland'da ise Antman bu maçta forma giyemeyecek. Muhtemel 11'ler Fenerbahçe
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi Nordsjaelland
Hansen, Frese, Nagalo, Hansen, Villadsen, Svensson, Tverskov, Diomande, Schjelder, Ibrahim Osman, Ingvartsen Avrupa'da 261. mücadele
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 261. mücadelesinde 102. galibiyetini hedefliyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turunda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi de 5-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek gruplara kalmayı başardı.
H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımları ile eşleşen Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Ülker Stadı'nda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 261. maçı olacak. Son 18 Avrupa maçında tek mağlubiyet
Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 18 Avrupa mücadelesinde 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.
Trendyol Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve bugüne kadar firesiz şekilde ilerledi.
Avrupa kupaları genelinde ise çıktığı 260 müsabaka sonunda 101 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 347 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü. Konferans Ligi'nde 9. sınav
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 9. maçını yapacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde günün maçları şöyle:
19.45 Legia Varşova - Aston Villa
19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar
19.45 Genk - Fiorentina
19.45 Ferencvaros - Cukaricki
19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen
19.45 HJK - PAOK
19.45 Ludogorets - Spartak Trnava
19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland
22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik
22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik
22.00 Zorya Luhansk - Gent
22.00 Viktoria Plzen - Ballkani
22.00 Dinamo Zagreb - Astana
22.00 Club Brugge - Beşiktaş
22.00 Lugano - Bodo/Glimt