Fenerbahçe'nin teklifine ret

Fenerbahçe'nin Palmeiras'ta oynayan forvet oyuncusu Dudu için yaptığı teklifi 30 yaşındaki futbolcu reddetti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin teklifine ret
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06 Temmuz 2022 10:33
Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da Brezilya'dan geldi.

Buna göre Sarı-Lacivertliler'in, Dudu için Palmeiras ile pazarlıklara başladığı belirtildi. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun, Sarı- Lacivertliler'e transfer olmak istemediğini net bir şekilde iki kulüp yetkililerine de ilettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE GERİ ADIM ATTI

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin zorunlu olarak geri adım atarak görüşmelere nokta koyduğu iddia edildi. Dudu, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. 

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