Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da Brezilya'dan geldi.



Buna göre Sarı-Lacivertliler'in, Dudu için Palmeiras ile pazarlıklara başladığı belirtildi. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun, Sarı- Lacivertliler'e transfer olmak istemediğini net bir şekilde iki kulüp yetkililerine de ilettiği kaydedildi.



FENERBAHÇE GERİ ADIM ATTI



Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin zorunlu olarak geri adım atarak görüşmelere nokta koyduğu iddia edildi. Dudu, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.



