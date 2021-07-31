Fenerbahçe'nin rakibi Greuther Fürth!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Almanya'nın Greuther Fürth takımıyla karşılaşacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'nin rakibi Greuther Fürth!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2021 12:18
Fenerbahçe, kamp dönemindeki 5. hazırlık maçını bugün Alman ekibi Greuther Fürth ile oynayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, taraftara açık olacak ve TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler bu sttata çarşamba günü önce Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşmış, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı.

Kanarya G.Birliği (4-0), Kasımpaşa (4-1) ve Csikszereda (2-0) maçlarını ise kazanmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.