Fenerbahçe'nin rakibi Greuther Fürth!

Fenerbahçe, kamp dönemindeki 5. hazırlık maçını bugün Alman ekibi Greuther Fürth ile oynayacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, taraftara açık olacak ve TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak.



Sarı-lacivertliler bu sttata çarşamba günü önce Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşmış, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı.



Kanarya G.Birliği (4-0), Kasımpaşa (4-1) ve Csikszereda (2-0) maçlarını ise kazanmıştı.



