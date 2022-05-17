Fenerbahçe'nin hedefi 'nokta atışı'

SEÇ, BEĞEN, AL

Teknik direktörlük için Jorge Jesus'la anlaşan Başkan Ali Koç, yıllardır kanayan bir diğer yara olan golcü krizini de nokta atışı bir transferle bitirmek için kolları sıvadı.Takımı Jesus'a teslim edecek olan Koç, golcü olarak da hocanın yakından tanıdığı bir ismi Haris Seferovic'i gündemine aldı. Benfica'daki son döneminde Jesus'la çalışan 30 yaşındaki Arnavut asıllı İsviçreli golcü için temaslar başladı.Benfica, Seferovic için 7 milyon avro bonservis talep ediyor, ancak kiralama opsiyonu da masada. Golcünün menajeri Fali Ramadani ile görüşen Koç, Avrupa'dan başka talipleri de olan Seferovic'in işini bir an önce bitirmek istiyor.Tabii ki, Seferovic Fenerbahçe'nin tek golcü adayı değil...Kariyerinin son döneminde Rusya dışına çıkma kararı alan Artem Dyzuba ile ilgilenen sarı lacivertliler, Süper Lig'de büyük sevinçler yaşatan iki tanıdık isimle de yakından ilgileniyor.Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Vincent Aboubakar ile Trabzonspor'da gol krallığına ulaşıp, Avrupa'da kaybolan Alexander Sörloth Fenerbahçe'nin listesinde.Leipzig'in 8 milyon avro bonservis istediği Norveçli golcünün menajeriyle görüşen sarı lacivertliler, ilk etapta Sörloth'un yıllık 3,5 milyon avroluk talebini yüksek buldu. Ancak yönetim, Jesus'un taleplerini yerine getirmek için kesenin ağzını açacak.