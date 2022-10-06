Fenerbahçe'nin 2 yıldızı gözlemlenecek

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Miguel Crespo ve Bright Osayi-Samuel, AEK Larnaca maçında Avrupa'nın büyük 2 kulübü tarafından gözlemlenecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı gözlemlenecek
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06 Ekim 2022 09:06
Miguel Crespo
Miguel Crespo
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yıldızlarına olan talep sona etmiyor.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında evinde AEK Larnaca'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Miguel Crespo ve Bright Osayi-Samuel, tribünde Atletico Madrid ve Leeds United'ın gözlemcileri tarafından izlenecek.

Özellikle Miguel Crespo'yu uzun süredir takip eden Atlatico Madrid, oyuncu hakkında girişimlerini sıklaştıracak. Osayi-Samuel ise Leeds United gözlemcilerinin radarında olacak.

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