Süper Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada Enner Valencia kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 35. dakikada Mustafa Eskihellaç'tan geldi.



Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın 57. dakikada şutu direkten döndü. Enner Valencia'nın 66. dakikada golü ise ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Maçın 89. dakikasında Enner Valencia da direğe takıldı ve Fenerbahçe, bu sezon 19. kez direği geçemedi. 90+4. dakikada Dimitris Pelkas net bir fırsatı değerlendiremedi.



Öte yandan Fenerbahçe, 90+5. dakikada Mame Thiam'ın ceza sahasında hava topu mücadelesi sırasında yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Ancak Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.



Beşiktaş'ın kazanmasının ardından Yeni Malatyaspor deplasmanında berabere kalan Fenerbahçe puanını 63 yaptı. Yeni Malatyaspor da 33 puana ulaştı.



Süper Lig'de pazartesi günü Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



PUAN DURUMU

(67) Beşiktaş (31 Maç)

(63) Fenerbahçe (32 Maç)

(61) Galatasaray (31 Maç)

(57) Trabzonspor (32 Maç)



FENERBAHÇE'DE PELKAS SÜRPRİZİ



Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi.



Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor deplasmanında Dimitris Pelkas'ı ilk 11'de tercih etmedi. Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahveci ilk 11'de şans buldu.



Fenerbahçe'de bu sezon 23 Süper Lig maçına çıkan Pelkas, 22 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yunan futbolcu, sadece sakatlık sonrası Göztepe karşılaşmasına yedek başladı ve oyuna sonradan dahil oldu.



Fenerbahçe karşılaşmaya Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Valencia, İrfan Can, Samatta 11'iyle başladı.



F.BAHÇE FRİKİKTEN ATTI



Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı maça istekli başladı. İlk dakikadan itibaren golü düşünen Fenerbahçe, 4. dakikada gole çok yaklaştı. Gökhan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Valencia, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından dışarıya gitti.



İlk bölümde topla daha fazla oynayan ve Yeni Malatyaspor kalesine etkili gitmeye çalışan Fenerbahçe, kanatları da etkili kullanmaya çalıştı. Enner Valencia'yı sol tarafta etkili kullanmaya çalışan Fenerbahçe, kazandığı serbest vuruşun ardından golü buldu. Yerde kalan ve faul kazanan Enner Valencia, duran topu kullanan isim oldu. Enner Valencia barajın altından topu geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.



MALATYASPOR HATAYI AFFETMEDİ



Fenerbahçe golden sonra ikinci golü bulabilmek adına Yeni Malatyaspor kalesine giderken; ev sahibi Yeni Malatyasor ise savunma oyunundan vazgeçerek gol aramaya başladı. İlk tehlikeli atağını 28. dakikada gerçekleştiren Yeni Malatyaspor'da Tetteh'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Fofana ceza sahasına doğru sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.



Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ceza sahasına daha fazla gitmeye başlayarak deta golün sinyallerini verdi. Deplasmanda önde olan Fenerbahçe, 34. dakikada kalesinde şok bir gol gördü. Fofana, Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kaptı ve hızla Fenerbahçe kalesine gitti. Fofana'nın arka direğe çıkarttığı topa Mustafa Eskihellaç dokundu ve topu filelere gönderdi, durum 1-1 oldu. Yeni Malatyaspor forması giyen Moryke Fofana, Süper Lig'de Haziran 2020'deki Fenerbahçe maçından bu yana ilk asistini yine sarı-lacivertli ekibe karşı yaptı.



MALATYASPOR İÇİN ŞANS ANI



İlk yarının son bölümüne yaklaşırken, Fenerbahçe gole çok yaklaştı ama sonuca ulaşamadı. Sol kanattan Valencia'nın ön direğe sert ortasında Hafez ters bir vuruş yaptı. Ertaç son bir hamle ile topun ağlara gitmesini önledi. Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor, bu pozisyonun ardından ilk yarıda başka bir fırsat yakalayamadı, soyunma odasına eşitlikle gidildi.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAMLELER



Fenerbahçe'de ilk yarı etkisi kalan İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel, ikinci yarıda forma bulamadı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin yerine Dimitris Pelkas'ı, Bright Osayi-Samuel'in yerine de Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.



OZAN TUFAN, BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ GİBİ...



Zaman zaman uzaktan şutlarla kaleyi yoklayan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo, Ertaç Özbir'e zor anlar yaşattı. Özellikle 57. dakikada Beşiktaş'a attığı golün bir benzerini atmak isteyen Ozan Tufan, önce kaleci Ertaç Özbir'e sonra ise direğe takıldı.



VALENCIA'NIN GOLÜ GEÇERSİZ



Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor kalesine gol bulabilmek adına kalabalık gitmeye başladı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Fenerbahçe, Valencia ile golü buldu ama bu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın şutunda kaleciden seken topu Valencia tamamladı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi.



SOSA VE MERT HAKAN DA SONUCU DEĞİŞTİREMEDİ



Fenerbahçe'de ikinci gol gelmeyince, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'ndan hamleler geldi. Luiz Gustavo ve Ozan Tufan kenara gelirken, Jose Sosa ile Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu. Oyunun son bölümünde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor kalesine kalabalık gitmeye çalıştı ama sonuç alamadı. Enner Valencia'nın 89. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı ama Ertaç Özbir ve direk gole izin vermedi. Fenerbahçe'de 90+4. dakikada ise Dimitris Pelkas müsait durumda topu dışarı attı. Yeni Malatyaspor da kaptığı toplarla hızlı ataklar geliştirmeye çalıştı ama istediğini yapamadı. Çalan son düdüğün ardından Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe haftayı 1'er puanla kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valencia'nin arka direğe paralel vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

13. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor atağında, sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın ceza yayının gerisinden hücum yönüne göre solundan kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

27. dakikada orta alandan topla hareketlenen Fofana'nın ceza yayı üzerinden yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinden topu alan Fofana, meşin yuvarlağı yaklaşık 80 metre sürdükten sonra ceza sahasında soldan bindiren Mustafa Eskihellaç'ın önüne bıraktı. Mustafa'nın gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

39. dakikada Caner'in sol kanattan açtığı yerden ortaya Hafes'in ters vuruşunda kaleci Ertaç Özbir etkili bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...