Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe kupa maçı

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe-İstanbulspor karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor
. Kupanın son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-İstanbulspor
maçı naklen yayınlanacak.
27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (RÖVANŞ MAÇLARI) 12 ARALIK
Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: 2-3
Bursaspor - Adanaspor: 2-0
Boluspor - Kasımpaşa: 4-1
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1
Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1
Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1 13 ARALIK
Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: 2-1
Akhisarspor - Ankara Demirspor: 1-1
Bucaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0
Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: 1-1
Alanyaspor - Giresunspor: 2-2
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-4 14 EYLÜL
Eyüpspor - Kayserispor: 0-2
İstanbulspor - Kardemir Karabükspor: 1-0
Konyaspor - Batman Petrol Spor: 2-0
Başakşehir - Kahramanmaraşspor: 1-0
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (İLK MAÇ)
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği: 1-2
Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor: 9-0
Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3
Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1
Batman Petrol Spor - Konyaspor: 0-3
Kasımpaşa - Boluspor: 1-3
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1
Karabükspor - İstanbulspor: 2-1
Adanaspor - Bursaspor: 0-2
Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3
Giresunspor - Alanyaspor: 4-2
Kahramanmaraşspor - Başakşehir: 1-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4
Kayserispor - Eyüpspor: 3-2
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.İŞTE EŞLEŞMELER
Fenerbahçe - İstanbulspor
Beşiktaş - Osmanlıspor
Galatasaray - Bucaspor
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Kayserispor - Antalyaspor