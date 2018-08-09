Fenerbahçe, Islam Slimani transferinde sona yakın!

SLIMANI, PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

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İngiltere'de transferin son günündeiçin flaş bir haber geldi., sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşmelerde bulunduğuiçin anlaşmaya yakın olduğunu kaydetti.Beşiktaş'ın da transferi için temaslarda bulunduğu Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ve İngiliz ekibinin de transfere onay vermek üzere olduğu belirtildi.2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.Kariyeri boyunca 244 maçta görev alan Islam Slimani, 99 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi.