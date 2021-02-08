Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 koronavirüs!

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak yapılan testler sonucunda bir sporcu ve bir teknik personelde Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.



Sporcu ile personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı kaydedildi.



