Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 koronavirüs!

Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 koronavirüs!
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08 Şubat 2021 17:41
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak yapılan testler sonucunda bir sporcu ve bir teknik personelde Kovid-19'a rastlanıldığı belirtildi.

Sporcu ile personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı kaydedildi.



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