Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı nerede yayınlanak?

İşte 14. hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin canlı yayın bilgileri ve maça dair tüm detaylar...

Milyonların heyecanla beklediği dev derbinin yayıncı kuruluşu beIN SPORTS olarak açıklandı.

Yayıncı Kanal: beIN Sports 1

Platform: Digiturk (Kanal 77)

İnternetten İzleme: beIN Connect / TOD TV

Karşılaşma, Digiturk aboneleri için beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TOD TV veya beIN Connect Süper Lig paketine üye olarak dev derbiyi mobil cihazlarından, tabletlerinden veya akıllı TV'lerinden izleyebilirler.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu akşam (Pazartesi) oynanacak.

Tarih: 1 Aralık 2025, Pazartesi

Saat: 20.00

Stadyum: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Kadıköy)

Hakem: Yasin Kol

Teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar maç saatine kısa bir süre kala netleşecek. Ancak 2025-2026 sezonu kadro derinliklerine göre basına yansıyan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: (Muhtemel) Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Galatasaray: (Muhtemel) Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

(Not: Kadrolar maç öncesi son taktik antrenmanlara göre değişiklik gösterebilir.)

Bu akşam oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Kadıköy'deki atmosferin maçın kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu. 2025-2026 sezonunun 14. haftasında alınacak 3 puan, ligin zirve yarışında dengeleri değiştirebilir.