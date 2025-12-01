Haber Tarihi: 01 Aralık 2025 11:48 -
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı nerede yayınlanak?
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda nefesler tutuldu, gözler Kadıköy'e çevrildi. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbide ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla araştırdığı "Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede yayınlanacak, saat kaçta ve şifresiz mi?" sorularının cevabı belli oldu.
İşte 14. hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin canlı yayın bilgileri ve maça dair tüm detaylar...
Galatasaray Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Milyonların heyecanla beklediği dev derbinin yayıncı kuruluşu beIN SPORTS olarak açıklandı.Yayıncı Kanal: beIN Sports 1Platform: Digiturk (Kanal 77)İnternetten İzleme: beIN Connect / TOD TVKarşılaşma, Digiturk aboneleri için beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TOD TV veya beIN Connect Süper Lig paketine üye olarak dev derbiyi mobil cihazlarından, tabletlerinden veya akıllı TV'lerinden izleyebilirler.🗓️ Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu akşam (Pazartesi) oynanacak.Tarih: 1 Aralık 2025, Pazartesi
Saat: 20.00Stadyum: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Kadıköy)Hakem: Yasin Kol⚽ Muhtemel 11'ler Belli Oldu Mu?
Teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar maç saatine kısa bir süre kala netleşecek. Ancak 2025-2026 sezonu kadro derinliklerine göre basına yansıyan muhtemel 11'ler şu şekilde:Fenerbahçe: (Muhtemel) Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.Galatasaray: (Muhtemel) Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.(Not: Kadrolar maç öncesi son taktik antrenmanlara göre değişiklik gösterebilir.)📢 Derbi Öncesi Son Durum
Bu akşam oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Kadıköy'deki atmosferin maçın kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu. 2025-2026 sezonunun 14. haftasında alınacak 3 puan, ligin zirve yarışında dengeleri değiştirebilir.
