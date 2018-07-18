Eksikler

Fenerbahçe feribotla maça geldi

Kamp sona erdi

Yaklaşık 500 taraftar izledi

FENERBAHÇE - FULHAM MAÇINDAN ÖZEL KARELER BURADA

Fenerbahçe, 2018/19 sezonu öncesi üçüncü hazırlık maçında Premier Lig'in yeni ekibi Fulham ile karşı karşıya geldi. Fransa'daki Stade Joseph Moynat'ta oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 3-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe, mücadeleye kalede Volkan Demirel, savunmada Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, orta sahada Mehmet Topal, Josef ve Eljif Elmas, ileride Aatif, Alper ve Giuliano üçlüsüyle başladı.Maçın ilk 25 dakikalık bölümünde hücum etmekte zorlanan Fenerbahçe, 28. dakikada Giuliano'nun şık topuk golüyle öne geçti. 42'de Hasan Ali Kaldırım, Aatif'ın asistiyle farkı 2'ye çıkardı.Phillip Cocu ikinci yarıya Kameni, İsmail Köybaşı ve Şener Özbayraklı'yı alarak başladı. 65'te Ozan Tufan ve Barış Alıcı oyuna dahil oldu.65'te oyuna giren Ozan Tufan, 75. dakikada sıfırdan yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran isim oldu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu, 78'de Alper Potuk'un yerine oyuna girdi. Ferdi, girdiği bölümde maçı hareketlendirmeyi ve dikine driplingler yapmayı başardı.Maçın kalan bölümünde önemli bir pozisyon olmazken, kalan sürede Fenerbahçe'den Samed Karakoç, Salih Uçan ve Serhat Kot süre buldu.Fenerbahçe'de bu karşılaşmada eksik futbolcuları vardı.Hafif ağrıları bulunan Mehmet Ekici ile ayağında burkulma meydana gelen Mathieu Valbuena, teknik direktör Phillip Cocu tarafından riske edilmedi.Kampa sonradan katılan Nabil Dirar, soğuk algınlığı bulunan Erten Ersu ve kas ağrıları olan Yiğithan Güveli de kadroda yer almadı.Fenerbahçe, karşılaşmayı oynamak için Lozan'dan feribotla Evian'a geldi.Lozan'dan Leman Gölü'nün diğer yakasında Fransız topraklarında bulunan Evian kasabasına feribotla gelen sarı-lacivertli takımı, taraftarları karşıladı.Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi ilk yurtdışı kampı sona erdi.İsviçre'de 9 günlük kampı tamamlayan sarı-lacivertliler, bu gece İstanbul'a dönecek.Fenerbahçe, 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadı'nda taraftarının önüne çıkarak Hollanda ekibi Feyenoord'la hazırlık maçı yapacak.Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını Fransa'nın Evian kasabasında da yalnız bırakmadı.Fulham ile oynanan hazırlık maçına gelen yaklaşık 500 kadar taraftar, sarı-lacivertli ekibe destek olurken, çok az sayıdaki Fulham taraftarı da takımlarına destek verdi.