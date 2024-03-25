Fenerbahçe deplasmanda kazandı, yarı finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda BOTAŞ'ı 89-73 yendi ve yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe deplasmanda kazandı, yarı finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 20:10
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında konuk olduğu BOTAŞ'ı 89-73 yenerek, seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı.

Sarı-lacivertliler, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Yiğit Emre Şimşek, Metehan Alaçam

BOTAŞ: Allen 21, Reimer 11, Manolya Kurtulmuş, Weaver 22, Mack 17, Buket Ünal, Işık Su Güven, Hatice Pelin Gülçelik, Ceren Taylan, Deniz Üstün 2, Ronahi Zilan Kıran

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 10, Laksa 8, Collier 22, Milic 13, Meesseman 20, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır, Duygu Özen, Selin Rachel Gül 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 25-25

Devre: 34-46

3. Periyot: 51-67

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery