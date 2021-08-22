Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki mücadelenin 26. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı.



Fenerbahçe hücumu sırasında top Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, korner olmaması için aut çizgisi kenarında topu uzaklaştırmaya çalıştı ancak top kısa düştü. Antalyasporlu Amilton'un önüne düşen topu Fenerbahçeli savunmacı Marcel Tisserand, müdahaleyle takım arkadaşlarına kazandırdı. Topu önünde bulan Luiz Gustavo, Ruud Boffin kalesine dönmeden ağlara gönderdi.



Fenerbahçeli oyuncular gole sevinirken, yan hakem Cevdet Kömürcüoğlu Tisserand'ın Amilton'a faul yaptığı gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, golü iptal ederken VAR'dan onay beklediğini göstererek oyunu başlatmadı.



VAR hakemi Fırat Aydınus'tan da aksi yönde bir uyarı gelmeyince Halil Umut Meler, iptal kararını onayladı ve oyunu başlattı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolcular, bu karar üzerine hakeme sert tepki gösterdi.



RIDVAN DİLMEN: "GOL TEMİZ"



Pozisyonda yanlış karar verildiğini kaydeden Dilmen, "Yardımcı bayrak kaldırdı, düdük çal. Tisserand oyuncuya geldi, itti veya ayağına değdi, ben aradım bulamadım, yardımcı bayrak kaldırdı, hakem de gördü. Kulaklıktan faul de demiştir, düdüğü ağzına götürdü, vazgeçti, bir daha götürdü, bir tahmin yaptı. Hakem tahmin yapmaz. Gördün, ya uy ya da tahmin yürütme. Tahmin yürüterek, gol olmaz diye devam ettirme. Pozisyon auta gitse kesinlikle aut verecekti. Ne oldu da yardımcıya uydun? VAR hakemi müdahale edemez, yardımcı temas gördüm demiştir. Açısı doğru, oyuncuya faul olmadığını tespit ediyor, yardımcıyı görüyor, ısrarla bir bayrak, düdüğü götürecekken indiriyor, bir daha götürüyor, Gustavo çat diye vuruyor çatala gidiyor. Antalya'da bir tane oyunu bırakan yoktu. Top ağlara gittikten sonra Boffin'in de bir isyanı vardı. Fenerbahçe'nin normal golü iptal edildi." yorumunu yaptı.



