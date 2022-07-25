Fenerbahçe'de sıra satışlara geldi

Fenerbahçe'nin transfer sonrası oluşan geniş kadrosunda orta saha ve forvetlerin toplamı 22 kişi! Sarı-Lacivertliler, kadrodaki forvetlerden Berisha ve Samatta ile yolları ayıracak. Bu sezon kadroya dahil edilen Tiago Çukur ise kiralanacak.Orta sahada ise Crespo, Zajc, Meyer, Pelkas ve Rossi'ye gelen teklifler değerlendirilecek. Bu oyunculara hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir ilgi var. İşte o liste...Arao, İrfan Can, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Max Meyer, İsmail Yüksek, Arda Güler, Lincoln Henrique, Dimitris Pelkas, Rossi, Bruma, Emre Mor, Burak KapacakMergim Berisha, Serdar Dursun, Samatta, Valencia, Joao Pedro, Joshua King, Tiago Çukur.