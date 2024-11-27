Fenerbahçe'de savunma alarmı

Kayserispor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de gözler yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Slavia Prag'a konuk olacak sarı-lacivertli takımda zorlu müsabaka öncesi savunmada yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor.
MOURINHO FORMÜL ARIYOR
Çağlar Söyüncü sakat, Rodrigo Becao cezalı, Filip Kostic ve Levent Mercan ise Avrupa listesinde yer almıyor. Jayden Oosterwolde de daha önce sezonu kapatmıştı. Savunma ve kanatlarda alternatif oyuncu bulunmuyor. Savunmadaki ideal düzeni bulunmayan sarı-lacivertlerde bu eksikler sıkıntı yaratıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho savunma ve kanatlardaki sıkıntı nedeniyle formül üretmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli takım eksikler yüzünden Slavia Prag maçına üçlü savunmayla da çıkabilir. Mourinho, Zenit'le geçen hafta oynanan hazırlık maçında üçlü sistem kullanmıştı. Portekizli hoca bu denemeden beklediğinden de iyi bir sonuç almıştı. Başlangıçta olmasa bile maç içinde bu sistem de alternatifler arasında bulunacak.
BEKLENEN DÖRTLÜ
Jose Mourinho'nun Slavia Prag karşısında savunmada Osayi Samuel, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Mert Müldür'e forma vermesi bekleniyor.
MOURINHO FORMÜL ARIYOR
Çağlar Söyüncü sakat, Rodrigo Becao cezalı, Filip Kostic ve Levent Mercan ise Avrupa listesinde yer almıyor. Jayden Oosterwolde de daha önce sezonu kapatmıştı. Savunma ve kanatlarda alternatif oyuncu bulunmuyor. Savunmadaki ideal düzeni bulunmayan sarı-lacivertlerde bu eksikler sıkıntı yaratıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho savunma ve kanatlardaki sıkıntı nedeniyle formül üretmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli takım eksikler yüzünden Slavia Prag maçına üçlü savunmayla da çıkabilir. Mourinho, Zenit'le geçen hafta oynanan hazırlık maçında üçlü sistem kullanmıştı. Portekizli hoca bu denemeden beklediğinden de iyi bir sonuç almıştı. Başlangıçta olmasa bile maç içinde bu sistem de alternatifler arasında bulunacak.
BEKLENEN DÖRTLÜ
Jose Mourinho'nun Slavia Prag karşısında savunmada Osayi Samuel, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Mert Müldür'e forma vermesi bekleniyor.