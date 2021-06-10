Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'da son durum

Fenerbahçe'de sezonun sonuna doğru gözden düşen Luiz Gustavo'nun son durumu ortaya çıktı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'da son durum
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2021 11:45
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde ilk on birdeki yerini kaybeden ve Luiz Gustavo'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Sarı lacivertliler, bu sezon 3,5 milyon avro alacak olan sambacıdan ciddi bir indirim yapmasını bekliyor.

33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, indirim yapmaması halinde yolların ayrılması planlanıyor.

Başta Fransa olmak üzere çok sayıda talibi olan sambacının da kalmayı düşünmediği belirtiliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.