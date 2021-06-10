Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'da son durum

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde ilk on birdeki yerini kaybeden ve Luiz Gustavo'nun durumu belirsizliğini koruyor.Sarı lacivertliler, bu sezon 3,5 milyon avro alacak olan sambacıdan ciddi bir indirim yapmasını bekliyor.33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, indirim yapmaması halinde yolların ayrılması planlanıyor.Başta Fransa olmak üzere çok sayıda talibi olan sambacının da kalmayı düşünmediği belirtiliyor.