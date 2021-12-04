Fenerbahçe'de İrfan yoksa Mesut var

Fenerbahçe'de Süper Lig'de 5 Aralık Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının planı belli oldu.Sarı-lacivertliler, cezaları bulunan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'den yoksun olarak maça çıkacak. Tisserand ve Mert Hakan ise cezadan dönecek. Valencia'nın bu maçta 90 dakika oynaması beklenmiyor. İrfan'ın yokluğunda takımı Mesut Özil yönetecek. Sol bekte ise Szalai görev alacak. Orta alanda Mert Hakan'ın partneri için üç aday var: Crespo, Sosa ve Gustavo.