Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Fenerbahçe forması giyen Fred, Kayserispor maçındaki performansı ve antrenmanlardaki görüntüsüyle teknik direktör Domenico Tedesco'dan tam not aldı. Brezilyalı futbolcu, Rizespor maçında da ilk 11'de görev yapacak.

Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Fred sevinci!
Süper Lig'de pazar günü Rizespor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, orta saha için yeni bir karar aldı.

Meksika Milli Takımı'ndan yorgun dönen Edson Alvarez'i dinlendirecek olan İtalyan hoca, orta saha ikilisini Fred - İsmail Yüksek'ten yana kullanacak.

Tedesco'nun özellikle Kayserispor karşılaşmasında çok iyi performans sergileyen, antrenmanların da en çalışkan ismi olan Fred'den çok memnun olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

